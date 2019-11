Doodsoorzaak van 39-jarige trucker blijft onduidelijk, verzegeling woning wel opgeheven Kristof Pieters

18 november 2019

19u35 0 Temse Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de 39-jarige trucker Jacub M. uit Temse is nog altijd lopende. De verzegeling van zijn woning in de Grote Dweersstraat is intussen wel opgeheven. Dit lijkt erop te wijzen dat de man iets is overkomen toen hij instapte in zijn auto of reeds in de wagen zat.

Vrachtwagenchauffeur Jacub M. vertrok ’s morgens rond 5 uur naar zijn werk in Antwerpen maar belandde op een boogscheut van zijn woning in een voortuin. Hulpdiensten en buurtbewoners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Aanvankelijk ging men uit van een natuurlijk overlijden maar een autopsie bracht aan het licht dat er mogelijk kwaad opzet in het spel is.

Het labo voerde een sporenonderzoek uit in de woning van het slachtoffer. Hij woonde daar sinds vier jaar met zijn acht maand zwangere vrouw en hun tweejarig dochtertje.

Het huis werd na afloop van het onderzoek verzegeld maar die verzegeling werd intussen opgeheven. Dit lijkt er op te wijzen dat het onderzoek zich vooral toespitst op wat er is gebeurd nadat Jacub M. ’s morgens de deur achter zich dicht trok.

Twee knallen

Zijn wagen werd in beslag genomen bij het carrosseriebedrijf in Stekene en meegenomen voor verder onderzoek. Vooral de schade aan het linkerachterwiel is opvallend groot, in tegenstelling tot de rest van de auto. Buurtbewoners getuigden ook dat ze twee knallen hoorden. Als het om kwaad opzet gaat, is het niet uitgesloten dat er aan de wagen geprutst was. Het parket blijft voorlopig karig met commentaar. “Het onderzoek is nog volop aan de gang. We zullen pas communiceren als er meer duidelijkheid is”, klinkt het.