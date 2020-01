DJ-platform Looz It wil carnaval Steendorp nieuw leven inblazen Kristof Pieters

03 januari 2020

10u15 1 Steendorp De vzw Looz It, een platform voor lokaal DJ-talent, ondersteunt al vijf jaar lang kleine en grote evenementen in de ruime regio. Volgend weekend draaien ze voor de tweede maal op het BK Cyclocross. Denzel Van Hoyweghen, Matthias Baeyens en Koen Gorrebeeck hebben echter ook grote plannen met hun eigen gemeente Steendorp. Omdat het carnaval daar al een tijdje op apegapen ligt, gaan ze proberen dit met vette beats nieuw leven in te blazen.

Looz It werd vijf jaar geleden opgericht om lokaal onbekend DJ-talent speelgelegenheid te geven. “Voor jonge deejays is het niet gemakkelijk om hun carrière op te starten”, legt Denzel uit. “Met Looz It willen we hen een serieuze duw in de rug geven. De voorbije jaren is onze vzw flink gegroeid. We verzorgen meer en meer het volledige randgebeuren van evenementen, boeken extra artiesten en we kunnen ook voor podiuminfrastructuur, belichting en geluidsinstallaties zorgen. Het is een win-win voor alle partijen. Organisatoren moeten zich van de praktische kant niks aantrekken en wij kunnen het ruime publiek laten kennismaken met onze deejays. We hebben een vaste kern van een tiental deejays waarmee we samenwerken. Ze hebben elk hun eigen stijl en het repertoire gaat van techno en house tot meezingers voor een carnavalsbal.”

Looz It was de voorbije jaren onder meer aanwezig op Repmond Rock, Temse in de Wolken, Copa Crubeca, Fantasia Festival en volgend weekend staat de vzw voor de tweede maal op het BK Cyclocross.

“Op sommige events zijn wel al vier keer opnieuw gevraagd”, vult Koen aan. “Organisatoren waarmee we samenwerken boeken ons meestal terug. Wij zijn vrij kleinschalig maar wel heel professioneel. Er is bijvoorbeeld altijd iemand van Looz It aanwezig. We laten onze deejays niet aan hun lot over.”

Dit jaar wil Looz It nog een versnelling hoger schakelen en eigen evenementen op poten zetten. Een eerste is niet toevallig in Steendorp. “We hebben alle drie onze roots in Steendorp en twee zijn actief in het carnaval”, legt Denzel uit. “We hebben de laatste jaren moeten vaststellen dat het carnaval toch een beetje op apegapen ligt. Vijftien jaar terug namen de mensen speciaal vakantie om te kunnen feesten en was er een grote kroegentocht. Nu blijft er slechts één café meer over en blijft ook het volk weg.”

Met de opening van het nieuwe ontmoetingscentrum De Mosterdpot zien Denzel, Koen en Matthias potentieel om het carnaval terug leven in te blazen. “Het ontbrak hier vooral aan een plek waar de mensen na de stoet kunnen verder feesten. Daarom gaan we in deze zaal een carnavalsbal organiseren op zaterdag 22 februari. Als extra artiesten hebben we Rudy Jones en Patrick De Deken aangetrokken. We mikken niet alleen op de carnavalisten die meelopen in de stoet maar uiteraard willen uiteraard ook de inwoners van Steendorp terug buiten krijgen. Enkel dan kunnen we hier een carnaval 2.0 van maken.”

Meer info: https://www.facebook.com/loozitevents