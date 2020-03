Dj Peter mag niet meer in openlucht platen draaien na klacht uit buurt Kristof Pieters

27 maart 2020

17u35 0 Tielrode Peter Van Hoecke moet het plan opbergen om elke zaterdag in openlucht platen te draaien. Vorig weekend deed hij dit een eerste maal om de boel wat op te vrolijken in coronatijden. Het gemeentebestuur heeft echter laten weten dat hiervoor een milieuvergunning nodig is. Bovendien kwam er al een klacht uit de buurt.

Peter Van Hoecke zette vorige week zaterdag tussen 14 en 17 uur zijn draaitafel en enkele luidsprekers buiten om wat animo te brengen in de omgeving van de Antwerpsesteenweg in Tielrode. Via sms konden buren ook plaatjes aanvragen. Het initiatief kende veel bijval maar er kwam echter ook een klacht binnen van een buurtbewoonster die zich aan de luide muziek stoorde.

“Ik heb blijkbaar een milieuvergunning nodig en die wil men niet afleveren”, laat Dj Peter weten. “Bedankt aan de paar verzuurde mensen die hun gelijk halen. Er waren heel wat sympathisanten die het wel apprecieerden.” Peter legt zich neer bij het verbod maar doet tegelijk een oproep. “Ik vraag aan iedereen in de buurt om uit protest zaterdag tussen 14 en 17 uur in de eigen tuin muziek te spelen.”