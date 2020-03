Directeur besteelt eigen school: 150 uur werkstraf, 1.600 euro boete Nele Dooms

13 maart 2020

10u49 3 Temse Geert D., voormalig directeur van basisschool Sint-Jozef in Temse, stond terecht voor een diefstal van 120.000 euro van het oudercomité en de school waar hij werkte. Dat geld gebruikte hij om de studies van zijn kinderen te betalen. “Ik schaam mij enorm”, klinkt het.

De feiten dateren van drie jaar geleden. De diefstal kwam aan het licht toen leden van het oudercomité ontdekten dat er stelselmatig cash geld afgehaald werd van de bankrekening. Die centen werden nooit gebruikt om betalingen uit te voeren om de lopende lening voor de bouw van nieuwe kleuterklassen af te betalen, ze verdwenen gewoon.

Uiteindelijk bleek dat het geld in de zakken van toenmalig directeur Geert D. verdween. Die had een volmacht op de rekening. In een periode van een vijftal jaar stal de man ongeveer 20.000 euro van het oudercomité en nog eens 100.000 euro van de scholengemeenschap Katholieke Scholen Temse Scheldekant. Toen hij hierover aan de tand werd gevoeld, gaf hij de feiten toe.

Schaamte

Op de rechtbank verklaarde D. dat hij zich enorm schaamt om de feiten. “Ik had financiële problemen en kon de studies van mijn kinderen niet meer betalen”, klonk het. “Ik heb grote spijt.”

Ondertussen betaalde D. al het geld terug aan de school en het Oudercomité. De rechter veroordeelde hem tot een werkstraf van 150 uur en een boete van 1.600 euro.