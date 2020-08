Diftar doet ook inwoners van Temse beter sorteren: restafval met 42% gedaald Kristof Pieters

20 augustus 2020

12u43 2 Temse In januari dit jaar voerde de afvalintercommunale MIWA het diftar-systeem in voor Temse. Burgers betalen sindsdien op basis van het gewicht restafval dat ze aanbieden. Dat bleef niet zonder gevolg: het aandeel restafval is op een haf jaar tijd met maar liefst 42% gedaald.

MIWA voerde het gedifferentieerd tarief vorig jaar al in voor Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster. In januari 2020 stapte Temse mee in het diftar-verhaal. Op dat moment werd de grijze zak voor restafval vervangen door een grijze container. “De tendensen die we na een jaar in de andere gemeenten zagen, zien we na zes maanden ook in Temse”, zegt algemeen directeur Sven Peeters. “Voor de invoering van de grijze container zorgde een inwoner voor gemiddeld 68 kilogram restafval op 6 maanden tijd. Na de invoering van de grijze container zorgt dezelfde inwoner voor gemiddeld 39 kilogram restafval op dezelfde tijdspanne. Net als in de andere gemeenten, merken we dat diftar de burgers doet stilstaan bij hun afval(gedrag). Onze conclusie is dat inwoners van Temse nu beter sorteren.”

MIWA ziet een stijging van alle andere afvalfracties die aan huis worden ingezameld. De fractie papier en karton stijgt met 18%, P+MD met maar liefst 51%. Maar dat is nog niet alles. De inwoners van Temse sorteren hun groente, fruit- en tuinafval nu massaal in de groene bak. Het GFT-afval kent een spectaculaire groei van 69%. Dit merkt MIWA in het aantal aanvragen van groene GFT-containers.