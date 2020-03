Dieven opgeschrikt door alarm bij inbraak in Stokthoekstraat Kristof Pieters

04 maart 2020

17u45 0

In de Stokthoekstraat in Temse probeerden dieven dinsdagavond in te breken. Er werd een raam opengebroken om de woning binnen te gaan. De daders werden vermoedelijk opgeschrikt door het alarm. Er werd niets gestolen.