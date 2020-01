Dieven breken woning binnen via dakkoepel Kristof Pieters

14 januari 2020

17u00 5 Temse Dinsdagvoormiddag werd er in de Scheldestraat in Temse ingebroken. Met een ladder raakten de dieven bij een dakkoepel, langswaar ze vervolgens de woning binnendrongen. Er werden juwelen en cash geld gestolen.

In de Felix Timmermanslaan in Temse werd maandagavond dan weer een inbraak vastgesteld in een garage. Er werden auto-onderdelen gestolen.