Dieven breken bedrijf binnen via koepel Kristof Pieters

08 april 2020

17u47 2 Elversele In een bedrijf op de Pontweg in Elversele werd ingebroken via een glazen koepel. Deze werd stukgegooid met een steen. Het bedrijf werd volledig doorzocht. Het juist nadeel kon nog niet exact worden bepaald. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Er werd ook ingebroken in een geparkeerd voertuig op de Nieuwe Steenweg in Elversele. Of er iets werd uit gestolen kon nog niet worden achterhaald. De dieven sloegen ook hier een ruit in met een steen.