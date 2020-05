Dienstverlening gemeente Temse wordt vanaf 18 mei stapsgewijs genormaliseerd Kristof Pieters

17 mei 2020

10u36 3 Temse Vanaf maandag 18 mei gaat de gemeente Temse een maximaal mogelijke dienstverlening aanbieden. Tot nog toe was dit beperkt tot enkel dringende zaken. Voorlopig kan men wel enkel op afspraak tijdens de openingsuren terecht bij de administratieve diensten.

Minder dringende bezoeken aan het gemeentehuis zijn dus vanaf maandag opnieuw mogelijk. Het kan wel gebeuren dat een bepaald product nog niet kan of mag aangeboden worden. Om de veiligheid en de gezondheid van iedereen te garanderen gelden er wel enkele voorzorgsmaatregelen, die duidelijk worden aangegeven in pictogrammen. De medewerkers aan de loketten zitten achter plexiglas om zichzelf en de bezoekers te beschermen. Hygiënemaatregelen naleven en voldoende afstand bewaren zijn hierbij zeer belangrijk. Enkel wanneer je een afspraak hebt, zal je na het aanmelden effectief binnengelaten worden.

Alle producten van de onthaalbalie (blauwe zakken, gft-labels…) zijn opnieuw verkrijgbaar. Enkel inruiling en terugbetaling van grijze vuilniszakken kan voorlopig nog niet.

De dienst Burgerzaken is voor alle producten opnieuw operationeel.

Milieudienst, Ruimtelijke Ordening en dienst Huisvesting hervatten eveneens hun werking.

De vrijetijdsdiensten Sport en Jeugd stemmen hun aanbod af op de nationale veiligheidsmaatregelen. De Sportdienst werkt momenteel aan een plan voor een gecontroleerd gebruik van sportcentrum Fernand Schuerman. De Jeugddienst opent opnieuw de deuren van de speel-o-theek, maar onder een andere regeling: zij werkt enkel met reservaties en afhaling. Zelf komen kiezen, kan dus voorlopig niet. Het JOC vergeet evenmin de blokkende studenten; zij kunnen binnenkort terecht in een rustige omgeving om de examens voor te bereiden.

De ticketverkoop voor culturele voorstellingen van het Cultuurcentrum zal vanaf 29 augustus weer mogelijk zijn.

De Bibliotheek blijft een afhaalpunt voorzien. Items uit de Bibcollectie die je online hebt besteld, kan je blijven afhalen. Alle praktische informatie kan je raadplegen op de website van de Bib.

Ook bij het Sociaal Huis wordt de dienstverlening volledig terug opgestart met uitzondering van het energieloket. Het aantal huisbezoeken blijft beperkt. De thuiszorgdiensten (zorg, poets en klusdienst): staan zoals de voorbije weken klaar met een enthousiast team van zorgkundigen, poetsmedewerkers, klusjesman en wijkverantwoordelijken om iedereen de gepaste zorg te verlenen.

De buitenschoolse kinderopvang en de onthaalouders blijven op de diverse locaties instaan voor een veilige voor- en naschoolse opvang.

Mits het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, kan men ook opnieuw terecht in het Toeristisch Infokantoor op de Markt om ideeën op te doen voor een vakantie in het binnenland.

De dienst Lokale Economie treft momenteel de laatste voorbereidingen voor de veilige heropstart van de wekelijkse vrijdagmarkt met ingang van 22 mei.