Dief rooft terras leeg in Sint-Amelbergalaan Kristof Pieters

31 maart 2020

16u52 4

In de Sint-Amelbergalaan in Temse werd maandag een inbraak vastgesteld. De dader klom over een omheining om het terras te betreden. Er werd materiaal meegenomen dat buiten op het terras stond. Om weer weg te komen, maakte de dief gebruik van een stoel om opnieuw over de omheining te klimmen.