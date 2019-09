Dertig striptekenaars present op ‘Grote Signeerdag’ in gemeentehuis JVS

19 september 2019

09u00 0 Temse Op zaterdag 21 september staat Temse in het teken van de strip. Van 10 tot 17 uur komen bijna 30 stripmakers hun stripalbums signeren in de feestzaal van het gemeentehuis.

De ‘Grote Signeerdag’ is een initiatief van de culturele vereniging Spirit uit Temse, die al jarenlang allerlei activiteiten rond strips uitwerkt. Voor deze signeerdag hebben ze een dertigtal striptekenaars uitgenodigd. Er is een speciale affiche getekend door vijf striptekenaars: Jeff Broeckx, Poetzarelli, Sylvain Polfliet, Eric De Rop en Marcel Rouffa.

Nog op de Grote Signeerdag: de voorstelling van de ‘Strip-Sticker-catalogus’. Kruibekenaar Sascha Van Laeken heeft de laatste 5 jaar gewerkt aan het samenstellen van de eerste officiële Strip-Sticker-catalogus. Dat boek bevat 7.095 afbeeldingen in kleur van stickers getekend door striptekenaars.

De Grote Signeerdag vindt zaterdag plaats in de feestzaal van het gemeentehuis, van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Deze tekenaars en scenaristen zullen aanwezig zijn:

MARIO BOON - Dirk, Doomsday

PIERRE BOSCHMANS - Frietje en Tuurke

JEFF BROECKX - Dag & Heidi, Sloeber, Klein Suske & Wiske

CHAREL CAMBRE - Amoras, Robbedoes, Pinanti United, Filip & Matilde, Jump

KURT CASSAUWERS - De Ever en de Roos

LUC CROMHEECKE - Plunk!, Het godvrrgeten eiland, Tom Carbon

MARC DANIELS - Stam & Pilou, De Rode Duivels, Chef Albert

D’AUWE - Rooie Oortjes, The Champions, Ridder Dolf (10-14 u)

STEVEN DE RIE - De Stille Getuige, Urbanus

ERIC DE ROP - Toogpraat, Schanulleke, De Geuzen, Suske & Wiske

INGRID DE VUYST - Blauwe Bliksem

BRUNO DI SANO - Nora Stalle, Rooie Oortjes, Rubine, Natasja

GILSON - Hommage Collateral (Natacha & Rubine)

EUGEEN GOOSSENS - De Dolle Mina, De Geuzen, Suske & Wiske

HACHEL - Benjamin

LUK MARTENS - Verminkte Vleugels, Fretalop

PIRANA - Mevrouw Dallemans, Frika

POETZARELLI - Caztar

SYLVAIN POLFLIET - Brian Howell

RENAUD - Harry Dickson, Jessica Blandy, Pokervrouw

STAF SUNAERT - Blauwe Bliksem

WIM SWERTS - Vertongen & Co, W817, De 3 Wijzen, Samson & Gert (11-15 u)

MANUEL TENRET - Blunders van Rataplan

SYLVIA TOPS - Team Lou

STEVE VAN BAEL - Nachtwacht, Baba Yega, Figaro, Iris

SASCHA VAN LAEKEN - Strip-Sticker-Catalogus, De 3 Wijzen

PATRICK VAN OPPEN - 24/7, De Vries

RON VAN RIET - Robert en Bertrand

PATRICK VERMEIR - Kitty, Strangers

LUC WARNANT - Soda, Thimothey O. Wang