Deputatie weigert omgevingsvergunning aan Vagaetrans voor site steenbakkerij JVS

22 mei 2019

15u15 13 Temse De deputatie heeft de vergunningsaanvraag van het grondverwerkingsbedrijf Vagaetrans voor de site van de voormalige steenbakkerij in Steendorp geweigerd.

Vagaetrans, een aannemingsbedrijf in grondwerken uit Elversele, wilde zijn activiteiten ontplooien op de vroegere steenbakkerij aan de Warandestraat in Steendorp. De deputatie van Oost-Vlaanderen heeft de omgevingsvergunningsaanvraag nu echter geweigerd. Voor de deputatie is de aanvraag onder meer in strijd met het BPA Schausselbroek.

Eerder had ook al het schepencollege van Temse een negatief advies gegeven. Tijdens het openbaar onderzoek werden er liefst 1.151 bezwaren ingediend tegen de aanvraag, na groot protest van onder meer de burgerbeweging Steendorp Leefruimte, Natuurpunt Waasland Scousele en KWB Steendorp. Nadat ook de provinciale omgevingsvergunningscommissie een ongunstig advies gaf, volgt de deputatie nu met een weigering van de vergunningsaanvraag.

Geurhinder

Vagaetrans wilde er activiteiten voor grondverwerking en -opslag ontplooien. Bij Steendorp Leefruimte waren er heel wat bezwaren tegen de komst van het bedrijf. “We vinden het onverantwoord dat zo’n bedrijf een plaats zou innemen vlakbij een woonkern. De verwerking van slibhoudende gronden brengt immers geurhinder met zich mee, voor de hele kern van Steendorp. We hebben ook een grote vrees voor geluidsoverlast, voor de luchtkwaliteit en voor de verspreiding van stof dat vervuild kan zijn. En bovendien vinden we dat zo’n grootschalig afvalverwerkend bedrijf ook niet thuishoort tussen vier kwetsbare natuurgebieden: het Gelaagpark, de Roomkouter, het Kijkverdriet en de Schausselbroekpolder.”

Tesamen-gemeenteraadslid Bert Bauwelinck wil volgende maandag van het schepencollege horen wat de toekomst nu brengt voor de vroegere steenbakkerij. “De buurtbewoners zijn tegen, de gemeente is tegen en de provincie is tegen. Wat nu? Het kan niet dat er nu gewoon gewacht wordt op een eventueel beroep van de eigenaar tegen de beslissing of op het zoveelste nieuwe project. Voor ons lijkt de omzetting naar groen en natuurgebied zowat de enige uitweg.”