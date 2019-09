Dennis P. toont speurders tijdens reconstructie hoe hij ex-vrouw vermoordde in de garage Kristof Pieters

24 september 2019

17u33 5 Temse/Sint-Niklaas Zowel in Temse als Sint-Niklaas is dinsdag een reconstructie gehouden van de moord op Barbara Ongena (33). De vrouw werd in juni dood aangetroffen in haar appartement in Sint-Niklaas. Haar ex-man Dennis P. ging intussen tot bekentenissen over. Tijdens de reconstructie toonde hij aan de speurders hoe hij tijdens een ruzie Barbara om het leven bracht in de garage van hun echtelijke woning in de Doornstraat in Temse.

De 33-jarige moeder van twee, Barbara Ongena, werd op 18 juni dood aangetroffen in de slaapkamer van haar appartement in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. Er had een korte brand gewoed, maar de omstandigheden bleken meteen erg verdacht. Bovendien had een getuige even voordien een man de flat zien verlaten. De verdenking viel meteen op Dennis P. van wie Barbara sinds enkele weken gescheiden leefde.

Impulsieve daad

Hij werd opgepakt en bekende vrij snel de feiten. Dennis P. blijft beweren dat het om een impulsieve daad ging en dat hij haar dood niet op voorhand heeft gepland. Dinsdag werd een grote reconstructie gehouden, zowel in de studio van het slachtoffer in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas als in de vroegere echtelijke woning in de Doornstraat waar Dennis P. na de breuk alleen bleef wonen. Barbara had nog maar net een punt achter de relatie gezet en het koppel had een afspraak bij de notaris om de echtscheidingsprocedure in gang te zetten.

De dag van haar dood ging Barbara zoals afgesproken na haar werk de kinderen ophalen in het vroegere echtelijke huis in Temse. Getuigen zagen rond 17 uur haar auto op de oprit staan. Dennis P. bekende intussen aan de speurders dat hij zijn ex-vrouw niet in haar flat heeft vermoord maar wel in de garage van hun woning in de Doornstraat. Terwijl de twee zoontjes van 8 en 6 jaar boven aan het spelen waren, speelde zich beneden een hoogoplopende ruzie af. Buren hoorden lawaai en geroep maar het was pas na het nieuws over de dood van Barbara dat ze de link legden. Ze kunnen het nog altijd amper geloven. “Naar de buitenwereld was dit een modelgezinnetje. Een mooi koppel, twee leuke kinderen, beiden een goede job en een nieuw gebouwd huis… We hebben nooit gemerkt dat er problemen waren”, getuigen ze.

Bijzonder confronterend

Dennis P. woonde dinsdag de wedersamenstelling bij maar volgens zijn advocaat Johan Platteau was hij té geëmotioneerd om mee te werken. “Het was voor mijn cliënt bijzonder confronterend om opnieuw op de plaats te zijn waar alles is gebeurd. Hij kon geen voet binnen zetten in de garage en stond de hele tijd te wenen. Het is een gebroken man. Het is niet dat hij niet wil meewerken aan het onderzoek. Het is immers op basis van zijn verklaringen dat er nu een reconstructie werd gehouden. Er kwamen gewoon te veel emoties naar boven.” De beklaagde ondernam kort na de feiten ook al een zelfmoordpoging in de gevangenis.

Dennis P. was daarom niet meer aanwezig bij het tweede deel van de wedersamenstelling in Sint-Niklaas. De speurders konden echter op basis van zijn bekentenissen het verloop wel verder reconstrueren. Na de moord op zijn ex-vrouw had Dennis P. haar lichaam in een zak gewikkeld en in haar eigen wagen gelegd. Tegen de kinderen zei hij dat hij even naar de bakker ging. Hij reed echter met het lichaam van hun moeder naar haar studio in Sint-Niklaas. Daar legde hij haar op bed en stichtte hij brand in de flat om de sporen te verdoezelen.

Voor de burgerlijke partij was de bekende strafpleiter Jef Vermassen aanwezig op de reconstructie. De familie van Barbara Ongena heeft hem onder de arm genomen omdat ze vermoeden dat er wel degelijk sprake was van voorbedachte rade bij Dennis P.