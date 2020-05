Definitief ontwerp voor aanleg fietspad in Hoogkamerstraat, werken starten in oktober Kristof Pieters

22 mei 2020

10u17 4 Temse De eerste plannen dateren al van 2000 en 20 jaar later is het eindelijk zover: er komt een veilige fietsverbinding tussen Sint-Niklaas en Temse via de Hoogkamerstraat. De werken gaan in oktober van start.

De gemeenteraad van Temse heeft het definitief ontwerp goedgekeurd. Het gaat om een gezamenlijk project met de stad Sint-Niklaas dat hiervoor het studiebureau Talboom onder de arm nam. Het plan omvat de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad, afgescheiden van de rijbaan in het deel van de Hoogkamerstraat ten noorden van de N16. De totale kostprijs is 1.894.000 euro. Het aandeel van de gemeente Temse bedraagt 406.474 euro.

“Normaal gezien wou men de werf in augustus al opstarten maar door de coronacrisis is alles wat opgeschoven en zal men in oktober starten aan de kant van Sint-Niklaas en zullen dan stapsgewijs opschuiven richting Temse”, zegt schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Er zullen vooraf wel al voorbereidende werken gebeuren. Met de goedkeuring van het definitief ontwerp is nu dus de laatste stap gezet in dit dossier.”

De nieuwe fietsverbinding loopt van de Hoogkamerstraat in Temse tot het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas en is vooral belangrijk voor scholieren en werknemers die de fiets nemen. Op het viaduct over de E17 is momenteel zelfs geen fietspad. Ter hoogte van de industriezone worden alle kruispunten verhoogd aangelegd om het verkeer af te remmen. Het kruispunt van de Hoogkamerstraat met de N16 zal ook veiliger gemaakt worden voor fietsers, door onder meer de lichten anders af te stellen zodat auto’s en fietsers elkaar niet langer kruisen.

De oppositie is blij dat er na enkele decennia eindelijk werk wordt gemaakt van een veilige fietsverbinding maar heeft wel bedenkingen. “Het grootste knelpunt is immers niet opgelost en dat is de kruising met de N16. Hier had men moeten gaan voor een fietstunnel”, zegt Bert Bauwelinck (Tesamen). Volgens schepen Truyman sluit het een het ander niet uit.