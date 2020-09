Deelnemers Bubble Cleanup ruimen 2.500 kilogram afval Yannick De Spiegeleir

20 september 2020

12u47 0 Temse In Temse en deelgemeenten trokken meer dan 100 mensen zaterdag door de straten voor de coronaproof zwerfvuilactie ‘Bubble Cleanup’. Samen haalden de deelnemers ongeveer 2.500 kilogram zwerfvuil uit hun omgeving.

“We keken al uit naar een XXL Event maar corona besliste daar anders over”, zegt Ellen Ongena van Ekobie. Meer dan 100 mensen gingen op stap voor de ‘Bubble Cleanup’, een oproep van Ekobie, de Gemeente Temse, Ons Streven en Ondernemend Temse. “De ‘usual suspects’ werden in enorme hoeveelheden gevonden zoals blikjes, plastics, peuken. Het is noodzakelijk dat we dit giftig afval weghalen uit de natuur, waar ook wij een deel van zijn. Jaarlijks haalt de gemeente Temse zo’n 80.000 kilogram zwerfvuil en sluikstort op. We zetten daarom in op het bewustzijn vergroten en actie ondernemen”, aldus Ellen. De motivatie van de burgers in Temse is groot. “Dinsdag delen we prijzen uit, gesponsord door duurzame lokale winkels en organisaties. Ekobie geeft aan elke deelnemer ook een biodivers presentje. Omdat deze burgers, over alle culturen en politieke partijen heen, een deel van de oplossing willen zijn, op een positieve manier. En dat verdient een beloning”, besluit Ellen.