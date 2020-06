De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met auteur Belinda Aebi: “Langs de oevers van de Schelde heb je altijd een stukje vakantiegevoel”

Tielrode

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag gidst misdaadauteur Belinda Aebi ons naar de potpolder van Tielrode. Bij stormvloed stroomt het Scheldewater er over de dijk. In de zomer is er gelukkig geen overstromingsgevaar en kan men er prachtig fietsen en wandelen. “Het ideale plekje om je hoofd volledig leeg te maken”, vindt Belinda.