De Reiger waagt zich aan Jerusalema Challenge: “Opkikkertje nodig na moeilijke periode” Kristof Pieters

08 september 2020

16u31 4 Temse Vijftig personeelsleden en bewoners van rusthuis De Reiger in Temse hebben zich dinsdag ook aan de populaire Jerusalema Challenge gewaagd.



De Jerusalema Challenge is dé hype van het moment. Heel wat verenigingen en instellingen wagen zich dezer dagen aan het populaire Zuid-Afrikaanse dansje en nu dus ook het personeel en de bewoners van De Reiger. De senioren konden dan wel geen danspasjes zetten, maar kregen een witte zakdoek om te zwaaien. “We konden zo’n opkikkertje wel gebruiken”, lacht directeur Dirk De Clerck. “Tijdens de eerste coronagolf werd ons rusthuis zwaar getroffen. We hebben dus een moeilijke periode achter de rug. Ook nu is het niet makkelijk, want we zitten met grote verbouwingswerken waardoor wandelen in de omgeving moeilijk is. We hebben een sterk animatieteam, maar door de omstandigheden kunnen we voorlopig geen grote activiteiten organiseren. Deze Jerusalema Challenge is de eerste keer dat we nog eens met iedereen samen iets kunnen doen en aan de lachende gezichten te zien, heeft het deugd gedaan!”