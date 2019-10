Dak van Gildenhuis ingestort, geen gewonden maar aanzienlijke schade Kristof Pieters

01 oktober 2019

17u21 10 Temse In de Kaaistraat in Tielrode is het dak van het Gildenhuis ingestort. Zo’n 15 vierkante meter dak is naar beneden gekomen en heeft in de feestzaal aanzienlijke schade aangericht. Er zijn geen gewonden.

De brandweer is momenteel ter plaatse om de muren te stutten want ook die dreigen in te vallen. Mogelijk is de instorting veroorzaakt door de zware regenval van de voorbije 24 uur. Later meer.