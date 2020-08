Cultuurcentrum Temse start ticketverkoop maar voorlopig zijn er geen abonnementen Kristof Pieters

27 augustus 2020

17u55 0 Temse Op zaterdag 29 augustus start de ticketverkoop van Cultuurcentrum Temse. Wegens de huidige coronatoestand kan je voorlopig enkel tickets reserveren voor de activiteiten van september en oktober. Hierdoor kunnen er geen abonnementen worden gekocht.

Het Cultuurcentrum Temse adviseert bezoekers om regelmatig de website en de facebookpagina te checken voor een laatste stand van zaken. “Het is immers koffiedik kijken hoe de rest van het seizoen eruit zal zien. Ons programma is bekijken via de site, maar aanpassingen zijn steeds mogelijk.”

Tickets bestellen kan online via www.cultuurcentrumtemse.be. Indien je toch wil langskomen op het secretariaat, maak je een afspraak via cultuur@temse.be of 03 710 12 70-73. “Spreek af met je bubbel en bestel de tickets in één keer”, is het advies. “Elke bestelling wordt namelijk aanzien als één bubbel. Bij de plaatsbepaling houden wij rekening met de afstandsregels. Zelf je stoeltje kiezen, is hierdoor niet mogelijk. Het ticketsysteem voorziet een veilige afstand tussen de bubbels.”

Het aantal plaatsen per activiteit is beperkt. Schrijf zeker in op de wachtlijst. Zo kan het Cultuurcentrum zelf contact opnemen als er bij versoepelingen meer mensen worden toegelaten.