Coworking The Hub geeft thuiswerkers stek gedurende Corona-crisis Kristof Pieters

19 maart 2020

15u34 0 Temse Coworking space The Hub in Temse gaat vanaf maandag 23 maart een aantal werkplaatsen ter beschikking stellen. “De combinatie tussen thuiswerk en een gezinsleven is immers niet altijd evident”, zegt zaakvoerder Gert Poppe.

The Hub opende op 13 februari, een kleine maand voor het uitbarsten van de Coronacrisis. “We beseffen maar al te goed de ernst van deze crisis en horen heel vaak verhalen van mensen in moeilijkheden”, zegt Gert Poppe. “We hebben daarom besloten om ook ons steentje bij te dragen. Vanaf maandag 23 maart stellen we onze nog beschikbare werkplaatsen open voor bedrijven en hun medewerkers. Niet iedereen beschikt thuis over een geschikte werkomgeving, wat nefast is voor de productiviteit in deze moeilijke periode. We hebben ruimte voor 4 tot 8 personen die op een veilige afstand van elkaar, met gescheiden sanitair, kunnen beschikken over alle nodige comfort en in 4 verschillende ruimtes kunnen werken.

We stellen deze ruimte beschikbaar tegen kostprijs, dit betekent dat we enkel een bijdrage voor de nutsvoorzieningen vragen. Deze actie loopt tot zolang de coronacrisis ons land in de ban houdt.”

Voor meer info: management@hubbusinesscenter.be