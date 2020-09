Coronacijfers blijven gunstig evolueren: 12 inwoners nog in quarantaine Kristof Pieters

04 september 2020

10u07 0 Temse Het aantal coronabesmettingen blijft in Temse gunstig evolueren. Sinds de uitbraak van de tweede golf werden 99 nieuwe besmettingen genoteerd, hoofdzakelijk in de centrumgemeente. Twaalf inwoners zijn nog in quarantaine.

De Veiligheidscel van Temse evalueerde de stand van zaken van de coronacijfers op basis van gegevens van de Lokale Huisartsenkring, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano. Momenteel staat de teller op 99 besmettingen sinds de start van de tweede golf. Opvallend is dat 30% van de besmette personen jonger is dan 18 jaar. Twee inwoners werden opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn geen overlijdens aan COVID-19 geregistreerd.

Ook de toestand in de woonzorgcentra is gestabiliseerd: er zijn geen nieuwe besmettingen bij bewoners, noch bij het personeel.

De Veiligheidscel besliste dan ook om geen bijkomende maatregelen te nemen. Bovenop de federale richtlijnen blijft in Temse het bij zich hebben van een mondmasker verplicht, zodat het te allen tijde kan gebruikt worden waar nodig of wenselijk. Op de volgende vergadering van de Veiligheidscel zullen ook de scholengemeenschappen uitgenodigd worden.