Corona doet verkoop veggieburgers boomen: “Groter bewustzijn rond gezondheid en milieu” Kristof Pieters

03 juli 2020

14u47 0 Temse De coronacrisis zorgde bij veel bedrijven voor een serieuze dip maar The Bio Veggie Company uit Temse draaide de afgelopen maanden op volle toeren. Door de stijgende interesse in gezonde vegetarische alternatieven werd tijdens de coronacrisis maar liefst 25% meer verkocht. Volgens zaakvoerster Delphine Van Goethem is er een groter bewustzijn rond gezondheid en milieu. Met de introductie van een nieuwe verpakking wil ze ook zelf een steentje bijdragen voor een beter milieu. Jaarlijks zal zo 6,7 ton plastic bespaard worden.

The Bio Veggie Company werd drie jaar geleden opgericht door Delphine Van Goethem als gloednieuw label, naast het reeds gevestigde merk De Paddestoel dat al meer dan 30 jaar in de biowinkels te vinden is. Al producten worden wekelijks vers geproduceerd in de fabriek in de Walgoedstraat in Temse door een achtkoppig team. Met haar label wil Delphine de Belgen inspireren en overtuigen dat bio en veggie eten lekker en toegankelijk is voor iedereen. “Sinds de start is niet alleen de biologische afzetmarkt gegroeid, ook de mindset van de consument die naar een gezondere levensstijl verlangt, de zogenaamde ‘casual veggies’, zorgde de afgelopen jaren mee voor mooie groeicijfers”, steekt Delphine van wal. “We zien dat het aantal ‘casual veggies’ enorm toeneemt, met een enorme piek tijdens de coronacrisis. Het vele thuiszitten stimuleerde velen om creatief in de keuken aan de slag te gaan en te experimenteren met gezonde alternatieven. De motivatie om af en toe vegetarisch te eten blijkt zich niet langer te beperken tot de vermindering van dierenleed, ook milieubewustzijn en gezondheid speelt sterk mee.” In 2019 gingen 824.000 schaaltjes met twee burgers over de toonbank. Dit jaar hoopt The Bio Veggie Company meer dan 1 miljoen schaaltjes burgers te produceren.

Besparing van plastic

Met een nieuwe verpakking wil het bedrijf ook zelf een extra steentje bijdragen tot het behoud van een groene natuur. Op jaarbasis zal er maar liefst 6,7 ton plastic bespaard worden. “Ik ben er mij van bewust dat ik de wereld niet op mijn eentje kan veranderen”, vervolgt Delphine. “Maar als alle retailers en winkeliers in samenwerking met hun partners en leveranciers op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en de consument milieubewuster aankopen doet, geraken we een hele stap verder in het creëren van een beter leefmilieu.”

Positief effect op afvalberg

De nieuwe schaaltjes worden gemaakt uit gerecycleerd en hernieuwbaar karton waardoor de impact van de verpakking op het milieu wordt geminimaliseerd. Naast de vertrouwde verpakking met twee burgers, zullen er vanaf nu ook vier burgers beschikbaar zijn in een verpakking. “Dit is niet alleen voordelig voor de consument, maar heeft eveneens een positief effect op de afvalberg”, legt Delphine uit. De veggie- en bioburgers, -nuggets en -kroketjes in de nieuwe verpakking en schaaltjes zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Bio-Planet, bio- en natuurwinkels en de betere traiteurzaak.