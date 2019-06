Constructiebedrijf De Meyer NV neemt Stevelinck Henri NV over JVS

25 juni 2019

18u51 0 Temse Het constructiebedrijf De Meyer NV uit Temse neemt het industrieel toeleveringsbedrijf Stevelinck Henri NV uit Sint-Niklaas over.

De Meyer is gespecialiseerd in engineering, productie, installatie en onderhoud van machines en mechanische installaties. Het neemt het bedrijf Stevelinck uit de Entrepotstraat in Sint-Niklaas over, dat 40 jaar ervaring heeft in hoogwaardig industrieel toeleveringswerk. De overname omvat het volledige handelsfonds, waaronder het volledige machinepark en personeelsbestand. Ondertussen zijn de gesprekken met de directie en de medewerkers van Stevelinck opgestart om een vlotte integratie te garanderen.

De Meyer bevindt zich op De Zaat in Temse en telt 110 medewerkers. “Als innovatief groeibedrijf vormt het vinden van goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers een hele uitdaging. Deze overname was voor ons dan ook een perfecte opportuniteit om de ervaren vakmensen van Stevelinck in ons team te integreren. Ook de beschikbare, hoogtechnologische machines vormen een mooie aanvulling op ons bestaand machinepark en we maken ons sterk dat we de bestaande klanten van Stevelinck in de toekomst nog beter zullen kunnen bedienen”, aldus algemeen directeur Dirk De Meyer.

Het bedrijf Stevelinck Henri NV werd opgericht in 1979 en groeide uit tot een toonaangevend bedrijf dat machineonderdelen fabriceert en levert aan wereldspelers in de industriële sector. Het beschikt over een team van 14 vakmensen. “Het was voor onze familie belangrijk om te weten dat we met een gerust hart onze medewerkers een mooie toekomst kunnen bieden binnen het team van De Meyer”, stelt Tom Stevelinck.

Tegen 31 oktober moet de overname volledig rond zijn.