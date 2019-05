Compostmeesters organiseren zondag fietstocht JVS

29 mei 2019

13u44 0 Temse Op zondag 2 juni organiseren de compostmeesters van Temse een fietstocht langs de mooiste plekjes in Temse, Beveren en Kruibeke.

De compostmeesters willen elk jaar zoveel mogelijk mensen engageren bij hun activiteiten. Een ontspannende fietstocht hoort daar ook bij, langs de mooiste plekjes in de Scheldegemeente, Beveren en Kruibeke. Onderweg wordt er halt gehouden om een drankje te nuttigen. Tijdens de fietstocht kan men ook deelnemen aan de wedstrijd van de compostmeesters van Temse, waarbij compostvaten en boeken over thuiscomposteren te winnen zijn.

De fietstocht start om 13.30 uur op de Markt in Temse en eindigt rond 17.30 uur in het Natuurhuis in Steendorp. Deelnemen is gratis. Info: Milieudienst, 03/710 12 31