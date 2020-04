College zet licht op groen voor grote hondenspeelweide naast geboortebos Kristof Pieters

21 april 2020

12u57 0 Temse Hondenbaasjes kunnen binnenkort terecht op een grote hondenspeelweide naast het geboortebos in de Fonteinstraat. Het college zette deze week het licht op grond voor de allereerste losloopzone. “De werken gaan uitgevoerd worden door het gemeentepersoneel. Ik hoop dat de eerste honden hier in de zomer al kunnen ravotten”, zegt schepen van dierenwelzijn Tinneke Van Britsom (N-VA).

Tot 2014 waren er in Temse enkele hondenweides maar die werden allen opgedoekt. “Omdat die eigenlijk veel te klein waren”, legt schepen Van Britsom uit. “Op een paar vierkante meter gras kan een hond zijn energie niet kwijt en krijg je conflicten vanaf er enkele dieren samen zitten. In de praktijk waren die hondenweides eigenlijk hondentoiletten en dat was natuurlijk niet de bedoeling.”

Nu gooit de gemeente het over een andere boeg en komt er voor het eerst een echte losloopzone. Die is maar liefst 177 meter lang en 16 meter breed en situeert zich parallel met het jaagpad van de Schelde aan Belgomine en naast het geboortepark. Tinneke Van Britsom liet het idee voor een hondenspeelweide opnemen in het beleidsplan bij het begin van de legislatuur maar het was wachten tot er een ideale locatie gevonden werd. “De zoektocht nam wel wat tijd in beslag,” geeft ze toe. “Er moest dan ook aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moet de losloopzone uiteraard op wandelafstand zijn van het centrum. Er werd door enkele mensen gesuggereerd om een hondenspeelweide in te richten op De Zaat maar die gronden zijn niet in onze eigendom. Uiteindelijk vonden we een geschikt perceel restgrond naast het geboortebos in de Fonteinstraat. Het is een lange strook waar honden eens goed kunnen rennen.”

Het is de bedoeling dat de eerste honden er al deze zomer terecht kunnen. “De werken gaan uitgevoerd worden door het eigen gemeentepersoneel”, vervolgt de schepen. “Door de coronacrisis is de timing natuurlijk wel wat overhoop gegooid. Normaal gezien zullen de werken vrij snel verlopen want er moet enkel een omheining geplaatst worden met enkele speelelementen. Er zal ook nog een apart reglement worden opgesteld. Zo gaan we er streng op toezien dat hondenpoep steeds opgeruimd wordt.”