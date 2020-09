College onderzoekt voorstel voor hervorming subsidiereglement buurtfeesten: jaarlijkse subsidie en meer geld in 2021 Kristof Pieters

02 september 2020

12u30 0 Temse Het schepencollege van Temse is bereid het subsidiereglement voor buurtfeesten te hervormen. Het gaat om een voorstel van Open Vld. De partij legt een plan op tafel om enerzijds de buurtfeesten in 2021 extra te ondersteunen en anderzijds het systeem naar de toekomst toe te vereenvoudigen.

Temse kent de afgelopen jaren een succesvolle revival van het aantal buurtfeesten. “Deze feesten zijn als sociaal bindmiddel niet te onderschatten”, zegt Gert Poppe, ondervoorzitter van Open Vld Temse. “Een buurtfeest brengt buren dichter bij elkaar en is daarom een ideaal instrument bij het bestrijden van sociaal isolement. Vandaag kan een buurtcomité onder enkele voorwaarden een subsidie van 150 euro aanvragen. De aanvraag, getekend door drie buren zonder familiale band, moet ten laatste twee maand voor aanvang van het evenement worden binnengebracht. De organisatoren moeten hierin aantonen dat het buurtfeest minimum 20 gezinnen of enkele straten betrekt. Deze subsidie kan slecht éénmaal om de twee jaar worden toegekend.”

Eenmalige subsidieverhoging

De strenge maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie zorgden ervoor dat er in 2020 bijna geen enkel buurtfeest kon doorgaan. Ook voor 2021 komen deze organisaties verder onder druk. “Strengere veiligheidsnormen zorgen er voor dat de organisaties duurder worden. Bovendien worden de fondsen voor een buurtfeest traditioneel gehaald uit sponsoring door de lokale zelfstandigen die nu zelf zwaar getroffen zijn.” Open Vld stelt daarom eenmalige subsidieverhoging voor van 150 naar 200 euro in 2021 om deze impact op te vangen en nadien de tweejaarlijkse subsidie van 150 te vervangen door een jaarlijkse premie van 100 euro om de continuïteit van de organisaties te verzekeren.

Het college heeft oor naar de gevraagde aanpassingen. Voor 2021 zou een deel van de extra toelage voor cultuur vanuit de Vlaamse regering kunnen toegewend worden. Een jaarlijkse in plaats van tweejaarlijkse toelage behoort eveneens tot de mogelijkheden. De bevoegde administratie liet weten dat de voorziene budgetten de voorbije jaren nooit werden opgebruikt, het zou dus kunnen dat de subsidie dus zelfs hoger wordt dan de voorgestelde 100 euro.