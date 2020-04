Chinees restaurantuitbater schenkt 2.000 chirurgische mondmaskers aan thuisverplegers: “Mijn netwerk in China ingezet om bestelling te plaatsen” Kristof Pieters

06 april 2020

13u30 0 Temse Zo’n 120 thuisverplegers in onze regio kunnen dankzij een schenking van een Chinees restaurantuitbater zichzelf voldoende beschermen. Tony Nai gebruikte zijn netwerk in China om de hand te leggen op 2.000 chirurgische mondmaskers. Intussen is er al een nieuwe lading onderweg die geschonken wordt aan de ziekenhuis AZ Nikolaas en de Sint-Jozefkliniek in Bornem.

Tony Nai is zaakvoerder van het Oosters restaurant De Sampan op de Markt en Kaai 22 op de Wilfordkaai in Temse. Beide zaken zijn sinds de uitbraak van het coronavirus gesloten. Tony Nai volgde de ontwikkelingen op de voet toen COVID-19 losbarstte in zijn thuisland. “Ik heb uiteraard veel familie in China maar niet in de getroffen provincie Wuhan. Mijn roots liggen in de omgeving van Shanghai. Van familie heb ik vernomen dat het leven daar nu langzaam aan terug aan het normaliseren is. Ik wou ook mijn steentje bijdragen aan het bedwingen van het virus hier en heb daarom mijn netwerk ingeschakeld om chirurgische mondmaskers naar België te halen.”

20-tal maskers per verpleegkundige

De eerste lading van 2.000 mondmaskers schenkt Tony aan de thuiszorgverpleging Altrio waaronder ook thuiszorg Polet valt. “We verenigen zo’n 600 zelfstandige verpleegkundigen”, zegt Kristof Schutyzer van Altrio. “We zijn enorm blij met deze gift. We hadden mondmaskers gekregen van de overheid maar de voorraad is beperkt. Per verpleegkundige gaat het om 29 mondmaskers maar de chirurgische maskers kan niet langer dan één shift dragen. Ze worden immers vochtig van de ademhaling. Deze schenking gaan we verdelen onder de 120 thuisverplegers in de regio Waasland. Elke verpleegkundige krijgt dus een 20-tal exemplaren waardoor ze eens wat sneller een mondmasker kunnen verversen.”

Nieuwe lading op komst

Altrio heeft Tony Nai gevraagd om zijn netwerk ook in te schakelen voor andere noodzakelijke beschermingsmiddelen. “Het gaat dan vooral om FFP2-maskers voor de verzorging van coronapatiënten maar we hebben ook nood aan beschermingsschorten. We zoeken uiteraard zelf ook in het buitenland maar we kennen ook niet de juiste contactpersonen en momenteel is er zoveel vraag dat de prijzen de pan uitswingen.”

Tony Nai wil zien wat hij nog kan doen. “Volgende week verwacht ik alleszins al een nieuwe lading chirurgische mondmaskers. Die zullen geschonken worden aan het ziekenhuis van Bornem en het AZ Nikolaas.”

De restauranthouder hoopt dat er lessen worden getrokken uit deze crisis. “Er zou een grote strategische voorraad aan mondmaskers moeten zijn”, vindt hij. “Ik draag zelf altijd een masker als ik boodschappen ga doen in de supermarkt. In China is dat al goed ingeburgerd en het helpt echt wel om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Schrik bij personeel

Zijn twee restaurants houden voorlopig de deuren nog gesloten. “We doen ook geen afhaal of delivery”, zegt Tony. “Bij het personeel was de schrik te groot. Nu de situatie stilletjes aan het verbeteren is, gaan we misschien volgende week toch van start met afhaal. Want uiteraard moeten ook bij ons alle facturen betaald worden.”