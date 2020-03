Chef’s Burger schakelt over naar ‘delivery’: “We zetten zes voertuigen in

om iedereen te bedienen” Kristof Pieters

13 maart 2020

17u08 3 Temse Heel wat restaurants schakelen over op take-a-way en delivery om de komende weken het hoofd boven water te houden. Ook Chef’s Burger uit de Kouterstraat in Temse heeft beslist om de deuren open te houden. “De facturen moeten betaald worden en de klanten willen bediening”, legt chef Chafik (33) uit.

Chef’s Burger opende in april vorig jaar de deuren. Het grill- en hamburgerrestaurant heeft liefst 99 zitplaatsen en draait intussen op volle toeren. “Ik ben kok van opleiding en was al een tijdje van plan om dit concept aan te bieden”, vertelt Chafik. “In onze regio heb je wel de traditionele fastfoodrestaurants, maar er was nog geen zaak waar je hamburgers kon krijgen die op een vuur gegrild worden. Het bleek een schot in de roos, want we hebben intussen een trouw cliënteel opgebouwd. Heel veel mensen komen zelfs uit Antwerpen naar hier voor de hamburgers en grillschotels.”

Het nieuws van de verplichte sluiting komt ook hier hard aan. “Ik had het eerlijk gezegd wel zien aankomen”, zegt Chafik. “Toen ik de beelden zag van Italië wist ik dat het hier ook zover zou komen, maar ik ben wel verrast door de snelheid waarmee het gebeurt.”

6 voertuigen

De ploeg van Chef’s Burger blijft echter niet bij de pakken zitten. “We hebben intussen de koppen bij elkaar gestoken en beslist om de deuren niet te sluiten”, vertelt de chef. “Het personeel dat normaal de bediening doet, gaat nu ingeschakeld worden om onze gerechten aan huis te brengen. We gaan vanaf zaterdag zes voertuigen inzetten om dit te kunnen bolwerken.”

“We hebben natuurlijk het geluk dat een groot deel van onze gerechten gemakkelijk te verpakken is, vooral dan de hamburgers”, aldus Chafik. “We gaan echter voor om alle gerechten, en dat zijn er zo’n 84 op onze kaart, aan te bieden aan huis. De leveringen zullen gebeuren in Temse, Sint-Niklaas en Lokeren. Als de formule aanslaat, gaat we de ‘delivery’ trouwens ook verder zetten nadat de verplichte sluitingsperiode voorbij is. We maken dus van de nood een deugd om dit nu uit op grote schaal uit te testen.”

Meer informatie kan je krijgen via 0488 22 21 49 of de Facebookpagina.