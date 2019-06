Chauffeurs onder invloed van drugs bij drie verschillende ongevallen Kristof Pieters

03 juni 2019

17u50 0 Temse In de politiezone Kruibeke-Temse deden zich het voorbije weekend maar liefst drie verkeersongevallen voor waarbij de chauffeur onder invloed was van drugs. Daarbij viel ook één gewonde.

In de Heirstraat in Kruibeke belandde een 23-jarige man uit Antwerpen met zijn voertuig in de gracht. Hij werd niet gewond. De man legde zowel een positieve ademtest als speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Op het kruispunt Roeland Lefrevestraat met de rozenlaan was er een ongeval tussen twee voertuigen. Er raakte niemand gewond maar één van de bestuurders, een 37-jarige man uit Temse, legde een positieve speekseltest af. Hij reed onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Een derde ongeval deed zich voor op het kruispunt van de H. Consciensestraat met de Nijsstraat. Hier ging het om een aanrijding tussen een fiets en een auto. Een 41-jarige fietser uit Kruibeke werd lichtgewond. De 23-jarige autobestuurder uit Beveren, bleek onder invloed van drugs en legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Tot slot werd ook nog het rijbewijs ingetrokken van een 37-jarige vrouw uit Temse. Tijdens een controle in Kasteelstraat bleek ze 1,91 promille alcohol in haar bloed te hebben. Ook zij is haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt.