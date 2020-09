Chauffeur verliest controle en belandt in gracht Kristof Pieters

22 september 2020

19u05 0 Temse In de Hoogkamerstraat in Temse is dinsdagavond rond 17.45 uur een auto in een gracht beland nadat de chauffeur de controle was verloren.

De bestuurder van een Skoda Fabia kwam uit de richting Sint-Niklaas en verloor net voorbij de brug over de E17 de controle over zijn wagen. Het voertuig begon te slippen en ging links van de rijbaan in de berm. Daar belandde de wagen enkele meters lager in een gracht. De auto kwam tegen een boom tot stilstand.

De brandweer van Temse werd opgeroepen om de chauffeur te bevrijden. De bestuurder werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht.