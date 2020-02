Chauffeur ontdekt 11 illegalen in vrachtwagen aan loskade Becton Dickinson Kristof Pieters

13 februari 2020

17u26 2 Temse De politie heeft donderdag 11 illegalen opgepakt die verstopt zaten in een vrachtwagen. De chauffeur sloeg alarm toen hij zich had geparkeerd aan de loskade bij het bedrijf Becton Dickinson in de Laagstraat in Temse.

De vrachtwagen kwam uit Spanje en was kort na de middag gearriveerd aan het medisch-technologisch bedrijf Becton Dickinson dat in de Laagstraat zijn Europees distributiecentrum heeft. De chauffeur had zijn truck aan de loskade geparkeerd toen hij plots gebonk op de wanden hoorde. De man verwittigde meteen de politie.

Die trof in de laadruimte 11 mensen aan van Iraanse en Irakese origine. Ze waren op weg naar Engeland. Het is nog niet duidelijk of ze in Spanje in de truck waren geklauterd of op een stopplaats onderweg.

De 11 zijn in goede gezondheid. Ze werden overgebracht naar het commissariaat van de politiezone Kruibeke-Temse. vijf onder hen zullen daar de nacht doorbrengen en zes gaan naar het cellencomplex van de politiezone Waasland-Noord in afwachting van een beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken.