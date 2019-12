Chauffeur onder invloed van drugs en alcohol in Temse gevat na ongeval met vlucht in Antwerpen Kristof Pieters

27 december 2019

17u55 0 Temse De politie heeft in Temse een man gevat die kort voordien een verkeersongeval had veroorzaakt in Antwerpen. Bij dat ongeval viel een gewonde. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf.

De verdachte kon gevat worden in de Philemon Haumanstraat in Temse. De 42-jarige man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 1,61 promille alcohol in zijn bloed. Hij legde ook een positieve speekseltest af. Het parket werd ingelicht. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.