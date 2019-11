Chauffeur bestelwagen wordt onwel achter stuur, man ter plaatse gereanimeerd Kristof Pieters

22 november 2019

19u13 6 Elversele Op de N41 in Elversele is vrijdagavond een bestuurder van een bestelwagen onwel geworden tijdens het rijden. De man werd ter plaatse gereanimeerd.

Verschillende getuigen zagen de man, die richting Sint-Niklaas reed, aan lage snelheid over de weg zwalpen. Het kwam uiteindelijk tot een lichte aanrijding met een andere bestelwagen waarna het voertuig tot stilstand kwam. De man gaf geen teken van leven meer en werd door omstanders uit het voertuig gehaald, waarna de reanimatie opgestart werd. De medische diensten waren snel ter plaatse en namen het vervolgens over. Na ruim 20 minuten werd het slachtoffer in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval raakte niemand anders gewond. Het verkeer op de N41 lag in beide richtingen gedurende de interventie volledig stil waardoor er grote hinder was met lange files in beide richtingen tot gevolg.