Chaos blijft uit op eerste dag van werken Scheldebrug, afsluiten van oprit N16 werpt vruchten af Kristof Pieters

26 februari 2020

13u59 3 Temse De politie heeft een voorlopig positieve balans opgemaakt van het afsluiten van de oprit naar de N16 aan het Viaduct in Temse. In de ochtendspits bleef de chaos uit en in het centrum was er vlot verkeer. Na de krokusvakantie worden wel meer problemen verwacht.

De renovatiewerken aan de oude Scheldebrug zijn vandaag hervat. Tot eind april wordt het wegdek en de voetpaden aangepakt. Tijdens de werken zal het verkeer in twee rijrichtingen over de nieuwe Scheldebrug worden geleid. Omdat er bij de vorige fasen van de renovatiewerken veel sluipverkeer door het centrum reed, werd nu een ingrijpende maatregel genomen. De oprit van de N16 aan het Viaduct werd afgesloten met een slagboom. De hulpdiensten en bussen van De Lijn hebben nog toegang, maar het andere verkeer moet omrijden via de Gasthuisstraat of Hoogkamerstraat. “We hebben op beide kruispunten in de ochtendspits het verkeer geregeld”, zegt commissaris Katty De Bruyn. “Dit is heel vlot verlopen. In het centrum was er amper verkeer. Het doel lijkt dus voorlopig bereikt.”

In de gemeenteraad vroeg raadslid Brigitte Caura (Tesamen) of er ook overleg is geweest met het ziekenhuis van Bornem. “Want regelmatig moeten jonge moeders over de brug naar het ziekenhuis van Bornem om er te bevallen en ook dokters worden soms onverwacht opgeroepen voor een dringende operatie. Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) bevestigt dat er overleg is geweest. “Artsen die in het ziekenhuis van Bornem werken, krijgen de code om de slagboom te openen. De politie zal dit af en toe wel controleren om te zien dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Er zullen daarom steekproeven gebeuren. Als de toegangscode wordt doorgegeven, zal deze veranderd worden.”

Bijsturingen mogelijk

Anne-Marie Muyshondt (Vlaams Belang) vreest dan weer problemen op de N16 zelf. “Verkeer op de Krijgsbaan kan namelijk nog wel de N16 op richting Sint-Niklaas waarna chauffeurs zich kunnen keren aan het kruispunt met de Gasthuisstraat. Zeker met vrachtwagens kan dit voor grote problemen zorgen.” Volgens de schepen komt er een verbod om te draaien. “Bovendien zal de politie in de spits de verkeersregeling doen aan de kruispunten Gasthuisstraat en Hoogkamerstraat.” Dat laatste gebeurde intussen deze ochtend al. Schepen Truyman benadrukt dat er nog altijd bijgestuurd kan worden indien nodig. Ze moedigt bedrijven ook aan om alternatieven te voorzien. “Pfizer heeft bij de vorige fase van de werken bijvoorbeeld deelfietsen aan het station gezet. Een lovenswaardig idee dat zeker navolging verdient”, vindt de schepen.