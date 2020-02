Carnavalswagen Oekandanou maatje te groot voor Steendorp Kristof Pieters

22 februari 2020

20u07 5 steendorp De carnavalsstoet in Steendorp liep zaterdagmiddag vertraging op door een incident met de wagen van KV Oekandanou. Die bleek een maatje te groot om de bocht te nemen van de Gelaagstraat naar de Warandestraat. Met vereende (spier)krachten lukte het na een half uurtje om de wagen terug op het juiste spoor te krijgen.

De plaatselijke bende van Oekandanou had zich blijkbaar een beetje misrekend met haar wagen ‘Dumbo in het circus’. Om met een olifant door de straten te laveren is heel wat stuurmanskunst nodig maar op het kruispunt van de Gelaagstraat en de Warandestraat liep het alsnog fout. De grote carnavalswagen zat geklemd tussen twee huizenblokken en moest met mankracht voorzichtig worden verder getrokken. Heel wat carnavalisten schoten de groep meteen ter hulp. Na een half uurtje was de doorgang terug vrijgemaakt en kon de stoet worden verder gezet.