Cannabisplantage met 2.000 planten aangetroffen in garage in Philemon Haumanstraat Kristof Pieters

27 augustus 2020

12u04 0 Temse De politie is donderdagochtend binnengevallen in een garage in de Philemon Haumanstraat in Temse. De speurders troffen er een professionele cannabisplantage aan met maar liefst 2.000 plantjes. Voorlopig zijn er nog geen arrestaties verricht.

Volgens buurtbewoners was er al een tijdje geen beweging meer geweest in de omgeving van de garage. “Voor het uitbreken van de coronacrisis kwamen er nog geregeld klanten over de vloer voor herstellingen aan wagens maar de laatste maanden zagen we amper nog beweging”, getuigen ze. “We hebben alleszins nooit iets verdacht opgemerkt.”

In de loods was intussen echter een professionele cannabisplantage opgezet voorzien van een ventilatiesysteem. In totaal werden er maar liefst 2.000 planten aangetroffen. Zo’n 200 planten waren al volwassen maar het is nog niet duidelijk of er in het verleden reeds geoogst werd. Het is wel opmerkelijk dat de plantage werd opgezet in een smalle centrumstraat met veel passage.

De politie van de zone Kruibeke-Temse kan enkel bevestigen dat er een professionele plantage is aangetroffen maar in het kader van het onderzoek wordt voorlopig niet meer info vrijgegeven. Er zouden wel nog geen arrestaties verricht zijn. De civiele bescherming komt vanmiddag langs om de plantage te ontmantelen. De plantjes zullen worden afgevoerd voor vernietiging.