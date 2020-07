Café en feestzaal De Click verdwijnt onder sloophamer om plaats te maken voor appartementen Kristof Pieters

15u42 0 Temse Op de Velle is een aannemer maandag gestart met de sloop van het bekende café en feestzaal De Click. Er komt een appartementencomplex in de plaats met in totaal 11 flats.

Het café sloot al een hele tijd geleden de deuren en stond sindsdien leeg. Maandag begon de aannemer met de ontmanteling van het gebouw op de hoek van de Haasdonksesteenweg en de Steendonkstraat. Er komt een nieuwbouw met vier bouwlagen. In totaal zullen er 11 appartementen worden gerealiseerd met 1 tot 3 slaapkamers. Elke flat heeft een eigen parkeerplaats in de garage onder het gebouw. Er is ook een fietsenstalling voor 22 fietsen. De ingang van de parkeerkelder is via de Steendonkstrat.

Alles samen kunnen er 30 personen wonen. Dat is minder dan in het eerste ontwerp voorzien was. Tegen die plannen kwam namelijk heel wat protest uit de buurt. Er werd een petitie met meer dan vierhonderd handtekeningen overhandigd. De buurt vindt dat het gehucht Velle onvoldoende draagkracht heeft voor appartementsgebouwen. In de Steendonkstraat werden recent al flats opgetrokken. Omdat er amper voorzieningen zijn, is iedereen aangewezen op het gebruik van de auto om boodschappen te doen. Er werd bovendien al gekampeerd om kinderen in te schrijven bij het plaatselijk schooltje.

Het bouwvolume werd na de eerste klachten wel aangepast. Het pleintje zal niet mee worden ingenomen zodat het overzicht op het kruispunt behouden blijft. De trap en de gang liggen langs de buitenzijde maar zijn wel afgeschermd van de regen.