Buurtcomité Stripfigurenwijk zet op ludieke manier zone 30 in de kijker Kristof Pieters

17 september 2020

12u35 1 Temse De inwoners van de Stripfigurenwijk werden donderdag wakker met een kleurrijk versierde straat. Vrijwilligers van het buurtcomité waren ’s nachts aan de slag gegaan met stoepkrijt en tekenden over de hele wijk het getal ‘30’ op straat. Daarmee willen ze op een ludieke manier bewoners en bezoekers wijzen op de snelheidslimiet in de zone 30.

“We kregen via onze besloten Facebookpagina deze zomer veelvuldig de melding dat inwoners en bezoekers zich vaak niet aan de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur houden”, vertelt voorzitster Shari De Puysseleir van het vernieuwde buurtcomité. “Met deze actie willen we op een positieve en ludieke manier onze buren aanmanen zich te houden aan de verkeersregels. Onze voornaamste bekommernis is een veilige buurt voor onze spelende en fietsende kinderen.”