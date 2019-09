Busje met andersvaliden glijdt weg in gracht na uitwijkmanoeuvre Kristof Pieters

27 september 2019

20u53 0 Temse In Steendorp hebben vijf andersvalide personen bange momenten beleefd toen hun busje in de Scouselestraat moest uitwijken voor een tegenligger en in de sompige berm en vast kwam te zitten. De brandweer kwam ter plaatse om hen uit hun hachelijke positie te bevrijden.

Het busje van het dagverzorgingscentrum Het Passantenhuis was in de sompige berm geraakt toen de chauffeur wou uitwijken voor een tegenligger. Het busje kantelde ei zo na en dreigde nog verder weg te zakken. De chauffeur en een begeleider konden de passagiers kalmeren en maanden hen aan om rustig te blijven zitten tot er hulp arriveerde. De brandweer kwam ter plaatse en moest het busje eerst stabiliseren. Dit gebeurde met hefkussens op luchtdruk. Pas daarna konden de inzittenden een voor een uit hun benarde positie gehaald worden. Gelukkig liep het allemaal goed af. Er raakte niemand gewond, al waren enkele flink geschrokken. Nadat ze bekomen waren konden ze hun trip -per auto- verder zetten.