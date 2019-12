Burgerinitiatief ‘Red De Roomacker’ blijft attent: “We zijn klaar voor nieuwe verkavelingsaanvraag” JVS

11 december 2019

13u56 0 Temse Het burgerinitiatief ‘Red De Roomacker’ blijft waakzaam. Vorig weekend organiseerde het een spaghetti-benefiet waarop meer dan 300 sympathisanten aanwezig waren. “We willen Matexi en het gemeentebestuur laten zien dat onze actiebereidheid nog altijd heel groot is.”

Bijna drie jaar geleden werd de verkavelingsaanvraag van bouwbedrijf Matexi om 116 woningen op te trekken aan de Roomacker in Tielrode geweigerd door het schepencollege, na enkele stevige acties van het burgerinitiatief ‘Red De Roomacker’ en meer dan duizend bezwaarschriften. “Sindsdien hebben we heel wat acties georganiseerd en vele gesprekken gevoerd, zowel met het gemeentebestuur als met Matexi, om onze visie blijvend onder de aandacht te brengen en het langetermijnbelang verder uit te leggen. De bewoners van Tielrode en wijde omgeving weten wat er op het spel staat”, aldus woordvoerder Ruth Vermeire.

Volgens het burgerinitiatief werden er recent nog gesprekken gevoerd tussen het gemeentebestuur en Matexi. “Uiteraard bereiden we ons verder voor op een mogelijk nieuwe verkavelingsaanvraag. Met activiteiten als deze spaghetti-benefiet houden we de Tielrodenaren, Temsenaren en Elverselenaren scherp. Ze weten dat de kans groot is dat er een nieuwe verkavelingsaanvraag komt en dat we hun steun opnieuw nodig zullen hebben om bezwaarschriften in te dienen. We weten dat de mensen opnieuw klaar zullen staan om ons te helpen als het nodig is.”

Op die spaghetti-benefiet waren meer dan 300 mensen aanwezig. “Hiermee willen we Matexi en het gemeentebestuur laten zien dat onze actiebereidheid nog altijd groot is. Meer dan 300 sympathisanten waren van de partij om ‘Red De Roomacker’ te steunen. Dat zegt genoeg.”