Burgerfabriek in de wolken met eerste editie van zomerbar: “Burgers en KEREL bier bleek een topcombinatie” Kristof Pieters

23 augustus 2020

11u09 0 Tielrode De zomerbar van De Burgerfabriek in de tuin van brouwerij VBDCK is aan zijn laatste weekend toe. Normaal was de zomerbar voorzien tot 9 augustus maar ze werd tot twee keer toe met een week verlengd. “De combinatie van onze burgers met KEREL bier is een schot in de roos gebleken”, klinkt het tevreden bij initiatiefnemers Filip Boeckmans en Hilde Vereecken. “Volgend jaar komt er zeker een vervolg.”

Filip en Hilde zijn al enkele jaren bekende gezichten op evenementen in de regio zoals de Fonnefeesten en Vredefeesten. Met hun ‘Bakmobiel’ brengen ze er gourmetburgers aan de man. “De voorbije twee jaar hebben we het winterseizoen overbrugd met een pop-up restaurant in een zaaltje in Sint-Niklaas”, vertelt Filip. “Het was een gok om als foodtruck die stap te zetten maar het sloeg aan. We serveren er onze burgers met net dat tikkeltje meer zoals hamburger met truffel of gourmetburgers van wild. Een zomerbar op poten zetten was dan ook het logische vervolg.”

Tuin onder kerktoren

De Burgerfabriek sloeg de handen in elkaar met brouwerij VBDCK, bekend van de KEREL-bieren. De brouwerij aan de Antwerpse Steenweg in Tielrode beschikt over een zaaltje en een grote tuin, vlak onder de kerktoren. “Het is een ideale locatie voor een zomerbar”, vindt Filip. “We hebben dit jaar de capaciteit beperkt tot 128 mensen omwille van de coronamaatregelen maar volgende editie zouden we graag nog wat uitbreiden. Er is een grote boomgaard waarop nu schapen staan die hiervoor geknipt is.”

Twee weken verlengd

Van de coronacrisis heeft de zomerbar uiteindelijk weinig last gehad. “We zaten eigenlijk bijna dagelijks volzet”, klinkt het tevreden. “We hebben dan ook een fantastische zomer gehad. Daarom dat we de zomerbar tot twee keer toe verlengd hebben met een week. Normaal was het plan om tot 9 augustus open te blijven. Nu is het echter definitief gedaan. In tegenstelling tot veel collega’s zijn we nooit gestopt met werken, zelfs tijdens de lockdown waren we aan de slag met takeaway. Nu is het dus tijd voor een beetje rust want binnen drie maand openen we al terug ons winterrestaurant.”

Populaire bieren

De zomerbar van De Burgerfabriek werkte voor de eerste editie samen met Crémerie François en Bubba Kroketten. En uiteraard kon men ook het hele gamma aan KEREL bieren degusteren. Deze bieren zitten de laatste tijd in de lift. In 1908 brouwde Jules Verbeeck de eerste versie van het iconische bier. De brouwerij sloot in 1966 maar werd vijf jaar geleden nieuw leven ingeblazen door de familie De Cock. Dankzij een bijzonder sterke marketing zijn de KEREL bieren in een mum van tijd op de kaart gezet en vooral erg trendy gemaakt.

Filip en Hilde hebben de afspraak voor volgend jaar al gemaakt. “We komen zeker terug voor een nieuwe editie van de zomerbar!”