Burgerbeweging ‘Haal De Lijn over de Brug’ teleurgesteld in nieuwe openbaar vervoersplan: “Voelt aan als slag in ons gezicht” Kristof Pieters

20 juli 2020

17u23 2 Temse/Bornem Het Het nieuwe openbaar vervoersplan voor het Waasland kan op weinig enthousiasme rekenen bij de burgerbeweging ‘Haal De Lijn over de Brug’. De actiegroep vraagt al tien jaar lang een busverbinding tussen het Waasland en Klein-Brabant maar blijft opnieuw met lege handen achter. “Onbegrijpelijk”, zucht woordvoerder Dirk Smet. “Alle cijfers wijzen op een enorm potentieel maar de Schelde blijft blijkbaar een onoverkomelijke barrière.”

De burgerbeweging is dit jaar precies tien jaar actief maar er is weinig reden tot feesten. Vorig jaar hield het comité haar laatste publieke actie. Alle hoop was gevestigd op de reorganisatie van de vervoersregio’s. “Vroeger liep het altijd spaak op de provinciegrens. We dachten dat het met de vervoerregio’s anders zou zijn. Zeker toen voormalig mobiliteitsminister Ben Weyts Bornem en Sint Amands bij het Waasland voegde. Dat werd tot onze verbazing echter teruggedraaid op lokaal vlak en daardoor blijft de Schelde een soort ‘ijzeren gordijn’ tussen beide regio’s. Dit voelt echt aan als een slag in ons gezicht.”

De burgerbeweging wijst op de grote verkeersstromen via de Scheldebrug. “Het woon-werkverkeer tussen beide regio’s is enorm groot. Dat blijkt uit zowat alle cijfers van zowel bedrijven als overheid. Tegelijk is de kliniek van Bornem momenteel nauwelijks bereikbaar met het openbaar vervoer terwijl een derde van de patiënten uit het Waasland komt. Ook scholieren die in Bornem of Puurs school lopen zijn slachtoffer in dit verhaal.”

Ondermaatse spoorinfrastructuur

In het nieuwe openbaar vervoersplan wordt wel het idee gelanceerd om ‘vervoer op vraag’ (flexbus) te organiseren over de Schelde. De burgerbeweging vindt dat voorstel echter niet ernstig. “Dit plan voelt aan als een slag in het gezicht van zovele burgers uit het Waasland en Klein-Brabant die nauwelijks de kans krijgen om de Schelde over te steken via het openbaar vervoer.” De actiegroep krijgt steeds hetzelfde argument te horen: ‘waar een spoorlijn loopt, mag geen buslijn voorzien worden’. “Maar men ‘vergeet’ daarbij wel te zeggen dat de spoorlijn 54 Sint-Niklaas - Mechelen een ondermaatse spoorlijn is omwille van de eenspoorstructuur met slechts één trein om het uur die nauwelijks aansluitingen geeft”, legt Dirk Smet uit. “Voormalige spoorbaas Jo Cornu heeft ooit zelf verklaard dat het de meest onvolmaakte spoorlijn is van het land gezien de socio-economische context van beide regio’s.”

Snelbus naast spoorlijn

De NMBS stelde recent dat zij niet in de mogelijkheid is om de spoorlijn te optimaliseren. “Maar een aanvullend busnet kan wel voor een oplossing zorgen”, klinkt het. “Die bus kan ook de bedrijventerreinen langs beide kanten van de Schelde verbinden en zo de druk op de N16 wat wegnemen.” De burgerbeweging stelt een snelle buslijn voor die vertrekt aan het station van Puurs en via de industrieterreinen en het ziekenhuis van Bornem naar het station van Temse rijdt en verder via Kruibeke kan aantakken op de Waterbus en het tramnet.

Kabinet Peeters

Een beperkte delegatie bracht deze maand een bezoek aan voogdijminister van De Lijn Lydia Peeters. “We hebben haar gevraagd om De Lijn te overtuigen om alle parameters en cijfermateriaal mee te nemen bij hun beslissing. Wij zullen alvast ons eigen cijfermateriaal binnenkort overmaken aan het kabinet van minister Peeters.”