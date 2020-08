Burgemeester op de planken met lezing over Tweede Wereldoorlog Kristof Pieters

27 augustus 2020

17u59 0 Temse Het cultureel leven start langzaam herop. Een eerste activiteit is er meteen één met een bekende naam want niemand minder dan burgemeester Luc De Ryck mag op het podium plaatsnemen. Hij doet dit op maandag 7 september om 14.30 uur met een lezing over de Tweede Wereldoorlog in Temse.

Ouderen die het nog meemaakten vertellen dat de lockdown de voorbije maanden erger was dan wat ze destijds in WOII moesten doorstaan. Burgemeester Luc De Ryck, die reeds vele jaren de geschiedenis van Temse bestudeert, komt vertellen hoe het leven er in die jaren uitzag. De lezing vindt plaats in Theaterzaal Roxy. Kaarten kosten 8 euro of 5 euro voor leden van OKRA. Info en inschrijving (verplicht): Eddy Van Acker, 0468 16 35 38, vanacker.eddy@telenet.be