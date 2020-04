Burgemeester Luc De Ryck stuurt videoboodschap uit, inwoners krijgen ook infobrochure in de bus Kristof Pieters

27 april 2020

17u05 11 Temse Na een open brief aan de inwoners heeft burgemeester Luc De Ryck nu ook een videoboodschap verspreid waarin hij zich richt aan de bevolking. Hij betuigt daarin zijn medeleven aan de families van de coronaslachtoffers, brengt hulde aan de vele zorgverleners en steuninitiatieven en roept op tot het volhouden van de maatregelen. Er komt eerstdaags ook een huis-aan-huis-bedeling van een gemeentelijke corona-infobrochure.

In de brochure worden ook een aantal diensten nog eens in de verf gezet zoals de babbellijn, de seniorenmobiel en de boodschappendienst. De jeugddienst heeft ook pretpakketten om de coronaverveling tegen te gaan bij kansarme gezinnen.

Er worden in de brochure ook enkele wandel- en fietsroutes en natuurgebieden onder de aandacht gebracht. In Temse is het jaagpad langs de Durme en de Schelde de favoriete plaats om te fietsen en wandelen. Het wordt echter soms zodanig overspoeld door wandelaars, joggers en fietsers dat de opgelegde afstand van anderhalve meter nauwelijks kan aangehouden worden.

De videoboodschap kan je hier bekijken: