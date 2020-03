Buren kunnen overvallers dokterspraktijk vatten: “We dachten eerst dat ze gemaskerd waren omwille van het coronavirus” Kristof Pieters

18 maart 2020

15u07 16 Steendorp Dankzij een fraai staaltje van burgerplicht zijn in Steendorp dinsdagavond twee daders gevat van een gewapende overval op een dokterspraktijk. Yannick Thys maakte een avondwandeling toen hij plots twee mannen met bivakmuts zag wegvluchten. “Ik heb meteen de achtervolging ingezet. Eén van de daders reed met zijn fiets bijna onder een bus. Hierdoor kwam hij ten val en kon ik hem bij de kraag vatten. Zijn kompaan aarzelde en kon worden tegengehouden door een buurman.”

De overval deed zich voor in de Hospitaalstraat in Steendorp. Twee daders stapten de dokterspraktijk De Ster binnen en bedreigden de aanwezige huisarts met een mes. Ze eisten geld, maar dat was niet aanwezig. Daarop graaiden ze de autosleutels maar mee. Een buur uit een aanpalend appartement had de twee de praktijk zien binnengaan. “Ze droegen een bivakmuts. Ik vroeg aan mijn vrouw of dat om bescherming ging voor het coronavirus maar dat betwijfelde ze sterk.” De buurman ging poolshoogte nemen en stelde al snel vast dat er een overval aan de gang was. De twee daders sloegen echter te voet op de vlucht.

Achtervolging

Yannick Thys wandelde samen met zijn vriendin en hun acht weken oude baby net voorbij. “We wonen vlakbij en waren op weg naar een aardappelautomaat in de buurt”, vertelt hij. “Ik zag plots twee mannen over straat vluchten, achtervolgd door iemand op zijn sloffen. Ik heb meteen de achtervolging mee ingezet.”

De daders doken een wandelweg in waar ze hun fiets hadden achtergelaten. “Eén had een elektrische fiets en de andere een gewoon exemplaar. Ik beschik echter over een goede conditie en zette een stevig sprintje in. De verdachte op de elektrische fiets schoot nogal snel de baan op, maar net op dat moment kwam er een bus aan. De dader kwam ten val en mag van geluk spreken dat hij niet werd aangereden. Ik kon hem vervolgens vastgrijpen. Hij verzette zich geen moment. Zijn kompaan was getuige en aarzelde even om al dan niet door te rijden. Op dat moment was de buurman echter ook ter plaatse en hij kon de tweede verdacht vastgrijpen.”

Minderjarige daders

Het bleek te gaan om twee minderjarigen uit de omgeving van Kruibeke. “Eén van hen bood meteen zijn excuses aan. Hij vertelde dat hij het moeilijk had door de scheiding van zijn ouders. Ik zei dat hij maar beter zijn excuses kon aanbieden aan de huisarts, maar die was iets te veel in shock. We hebben ze wel nog verplicht om te tonen waar ze de autosleutels hadden gegooid. Die lagen ergens in het struikgewas. Kort daarna is de politie gearriveerd met enkele patrouilles en zijn ze meegenomen naar het commissariaat.”

Yannick is blij dat hij hulp kon bieden om de twee jonge gangstertjes te vatten. “Het was namelijk geen impulsief plan. Ze hadden bivakmutsen en een mes bij. Het was dus wel degelijk doordacht. Als ze niet gestopt waren bij deze overval, is de kans groot dat ze het nog wel eens geprobeerd zouden hebben.”