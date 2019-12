Bumperklevende bestuurder die met 165 km/uur op E17 rijdt krijgt 45 dagen rijverbod Koen Baten

17 december 2019

16u08 3 Temse Nederlander B.H. moest zich deze ochtend verantwoorden bij politierechter Peter D’Hondt nadat hij op de E17 in Temse gevolgd was door een anonieme politiepatrouille terwijl hij over de snelweg vlamde. De man reed richting Gent met een snelheid van 165 kilometer per uur en haalde meermaals langs rechts in.

Bovendien kleefde hij ook aan de bumper van zijn voorliggers terwijl er bijzonder druk verkeer was. De man zelf was net klaar met werken en was op weg naar huis. “Er was geen enkele reden om u te haasten want je werkdag was afgelopen", aldus de politierechter. Hij werd opgemerkt door agenten in een anoniem dienstvoertuig die hem uiteindelijk aan de kant konden zetten. De man had nog een blanco strafblad en kreeg een milde straf voor zijn overtreding. Hij zal een geldboete van 1.200 euro moeten betalen en kreeg een rijverbod van 45 dagen.