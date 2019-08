Bromfietser ten val bij uitwijkmanoeuvre, autobestuurder vlucht Kristof Pieters

28 augustus 2019

16u45 4

In de Burgemeester Achiel Heymanstraat in Tielrode is dinsdagnamiddag een bromfietser ten val gekomen door een uitwijkmanoeuvre. Doordat een auto dwars over het fietspad kwam te staan, moest de bromfietser uitwijken. Daarbij raakte hij een geparkeerd voertuig en kwam hij uiteindelijk ten val tegen een tweede geparkeerd voertuig. De 21-jarige bromfietser uit Berlare raakte lichtgewond. De bestuurder van de wagen die op het fietspad stond, reed door zonder hulp te bieden.