Bromfietser lichtgewond na aanrijding op N16 Kristof Pieters

24 oktober 2019

16u06

Op de N16 in Temse gebeurde woensdagnamiddag een aanrijding tussen een auto en een bromfietser. Bij het rechts afslaan op het kruispunt met de Laagstraat had de autobestuurder de bromfietser niet opgemerkt. Daardoor kwam het tot een botsing. De 26-jarige bromfietser uit Sint-Niklaas raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij kon geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen voor zijn bromfiets. Het voertuig werd in beslag genomen.