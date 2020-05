Bouw van exclusieve woontoren Belgica nog maar net gestart en al een derde van alle flats is verkocht Kristof Pieters

29 mei 2020

10u53 4 Temse Op de gronden van de voormalige Boelwerf in Temse is het meest exclusieve project van De Zaat uit de startblokken gegaan. Projectontwikkelaar Nieuw Temse is er begonnen met de bouw van het appartementencomplex Belgica, de laatste woontoren op de frontlijn aan de Schelde. De goedkoopste flat kost er 450.000 euro op het gelijkvloers en gaat tot 800.000 euro voor appartementen met de mooiste zichten. Zelfs in volle coronacrisis is intussen al een derde van alle flats verkocht.

De Belgica is een woontoren met 12 bouwlagen en in totaal 45 appartementen waarvan 1 penthouse. Voor het ontwerp liet architectenbureau B2Ai zich inspireren door de boeg van een schip. Net zoals de andere appartementsgebouwen op de Zaat krijgt dit project de naam van een van de schepen die ooit door de Boelwerf zijn gebouwd. De Belgica, een oceanografisch onderzoeksschip, verliet in 1984 de werf en is trouwens nog altijd operationeel (de opvolger Belgica II zou eind 2020 te water gaan). “Door de boegvorm springt dit woonproject er wat uit. Het is bovendien de laatste toren aan de waterkant. De bewoners krijgen er vooral een fabuleus uitzicht: zicht op de Schelde en een uitgestrekt natuurgebied aan de overzijde van de Schelde”, zegt Gert Vercouteren, Development & Sales de ZAAT. “Ook de ligging is uitzonderlijk. Dichtbij het centrum van de gemeente waardoor alles op wandelafstand ligt en ook centraal tussen Antwerpen, Gent en Brussel met de belangrijkste toegangswegen (E17 en N16) op slechts een paar minuten rijden.”

Coronavirus

Normaal waren de werkzaamheden al vroeger gestart, maar net als vele projecten is de start vertraagd door het coronavirus. Enerzijds door de ‘lockdown’-maatregelen van de overheid, anderzijds doordat sommige materialen tijdelijk niet konden geleverd worden. “Nu is de werf eindelijk gestart en onze planning voor de oplevering blijft - ondanks deze vertraging door corona – ongewijzigd”, vervolgt Vercouteren. “Tegen medio 2022 zullen de eerste bewoners hun appartement kunnen betreden.”

Van de 44 appartementen – exclusief het penthouse – is nu al 1/3 verkocht. “Dat is zeker geen slechte start aangezien er door de coronamaatregelen geen bezoeken aan het verkoopkantoor mogelijk waren. Nu de overheid en de nationale veiligheidsraad de maatregelen deze week hebben versoepeld, zien we terug meer actie”, zegt Vercouteren. De verkoop gebeurt op plan. “Maar op kantoor kunnen de potentiële kopers 3D-simulaties van de appartementen zien, aangevuld met omgevingsbeelden gemaakt met drones. Binnenkort bieden we hen ook een volledige 3D 360° VR-beleving aan zodat ze als het ware door hun appartement kunnen wandelen.”

Kopers vooral jong senioren

Het publiek komt van overal en heeft verschillende redenen. “We zien vaak jong senioren tussen de 55 en 65 jaar die hun villa met grote tuin - en veel onderhoud - inruilen voor een comfortabel appartement in de vertrouwde buurt. Zo’n 20% van de kopers komt uit de provincie Antwerpen. Maar ook mensen uit Gent of Brussel voelen zich aangetrokken door de locatie en snelle bereikbaarheid.”

Je moet er natuurlijk wel een stevige duit voor kunnen neertellen. Wonen in de Belgica kost je minstens 450.000 euro voor een gelijkvloers appartement. De bovenliggende flats kosten afhankelijk van het zicht en de grootte tussen de 575.000 en 800.000 euro. “Deze prijzen omvatten alle kosten inclusief btw, registratie, notariskosten, aansluiting van de nutsleidingen en een ondergrondse parkeerplaats. Bovendien is deze architecturale parel ook het allerlaatste project op het Scheldefront.”

Voor meer info: https://www.belgica-dezaat.be