Botsing met dronken bestuurder zonder rijbewijs Kristof Pieters

02 januari 2020

16u21 0 Temse In de Vrijheidstraat in Temse zijn dinsdagavond twee voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen. Een bestuurder legde een positieve alcoholtest af.

De 58-jarige man uit Temse had 1,59 promille alcohol in zijn bloed. Bovendien was de man zijn rijbewijs al ingetrokken en mocht hij dus niet met de wagen rijden. Daarnaast kon hij ook geen geldig keuringsbewijs voorleggen.